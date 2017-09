Kas teadsid seda põnevat fakti IKEA mööbli kasutajate kohta?

Nimelt selgub, et iga 10. Euroopas sündiv laps on eostatud IKEA voodis, vahendab The New Yorker. Paistab, et IKEA magamistoamööbel on sead fakti arvestades tõsiselt menukas. Ja ilmselgelt ka piisavalt vastupidav, kui kannatab välja titeteo.

New Yorkeri avaldatud nimekirjas on veel palju teisigi huvitavaid fakte mööblihiiu kohta. Näiteks on tegemist suuruselt kolmanda puidutarbijaga maailmas. Toodete kohati kummalisena tunduvad nimed lähtuvad kõik mingitst kindlast teemast: näiteks vannitoatooted on saanud nime järvede ja jõgede järgi.

Kuidas teie kodus? Kas voodi IKEAst pärit? Milline nende valikust on su lemmik?