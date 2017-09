Vaata järele: ilmselt oled terve elu voodit valesti teinud

Nurgad

Selleks, et voodi näeks päriselt ilus välja, ei visata tekki üle voodi rippuma, vaid topitakse teki servad madratsi serva alla. Nii on kombeks voodeid teha näiteks sõjaväes, aga see tõesti mõjub kenasti.

Tekikotitrikk

Selleks, et tekk koti sisse õigesti paika saaks, keera tekikott tagurpidi, aja käed sinna sisse, võta läbi tekikoti kinni teki nurkadest ja keera kott tekile peale. Kirjeldus jäi segaseks? Vaata videost.

Jäta pesu niiskeks

Voodipesu triigivad tänapäeval vähesed. Selleks, et voodipesu kortse siiski vältida, ära lase pesul täiesti ära kuivada: pisut niiskena tõmbub pesu voodis ise ümber madratsite, tekkide ja patjade piisavalt sirgeks.

Dekoratiivpadjad

Et voodi näeks välja kutsuv ja luksuslik, vajab iga voodi dekoratiivpatju. Kuid ole ettevaatlik: lihtne on liiale minna! Samuti tuleb silmas pidada seda, et patju peaks voodis olema alati paaritu arv, see on pilkupüüdvam.

Allikas: Popsugar