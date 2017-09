Sisekujundusnippe, mis tagavad täisväärtusliku une sinu magamistoas

Mis on sinu öökapil?

Öökapil valitsegu puhtus ja minimalism. Loetud asjad, mille tõepoolest öökapile võid seisma jätta on järgmised:

äratuskell;

pooleliolev raamat;

värsked lilled, juhul kui neil pole liialt tugev aroom;

veepudel või tassike taimeteed.

Mugavus on disainist tähtsam

Disainitrendid tulevad ja lähevad, sinu magamistuba jääb. Seetõttu olekski mõttekas luua mugavust eelkõige sulle sümpaatsete elementide abil. Kõik trendikad tekstiilid ja materjalid ei pruugi ühtida sinu prioriteetidega ja miks nad peakski? Sinu tuba on sinu kindlus!

Jalgealune soojaks vaipkatete abil?

Vaipkatted - kellele õnnistus, kellele õnnetus. Pehme jalgealune aitab hommikust külma põrandat vältida ning ühtlasi summutab see ka su sammud, kui juhtud olema väga varajane õitseja. Samas on vaibad ka tohutu tolmu- ja mustuseallikas. Kui sa oled allergik või su tolmuvõtmispraktikad ei ole just kõige tihedamad, võid vaipkatted enda jaoks nimekirjast maha tõmmata.

Magamistuba ekraanivabaks

Ekraanid eraldavad sinakat valgust, mis omakorda raskendab uinumisprotsessi. Teleriekraanile jäägu elutuba ning arvutiekraan olgu töötoa materjal, magamistuppa ei sobi kumbki neist.

Õhk puhtaks!

Magamistoas ei tohi õhu kvaliteedi osas järelandmisi teha. Enne magamaminekut on soovituslik ruumis veidi tuulutada, abiks on kindlasti ka erinevad õhupuhastid, kliimaseadmed ja ionisaatorid. Paar toataime on samuti normaalse sisekliima tagamisel abiks.