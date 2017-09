Üürnik ei tohiks korteriomanikule kõike välja lobiseda

Kui hakkad üürnikuna oma isiklikku kodu otsima, ei peaks sellest sekundipealt korteriomanikku teavitama. Miks? Põhjuseid on mitmeid.

Üürilepingu lõpetamine

Kui koduostjale kargas pähe mõte, et ta võiks omale päris enda kodu osta, ei tasuks tal kohe üürkorteri omaniku juurde tormata läbi rääkima, kuidas ja millal üürileping lõpetada.

Selline kiirustamine võib üürileandja panna mõtlema, et äkki peaks kiiresti üürnikust vabanema, kui see niikuinii ära läheb, et uus ja püsivam üürnik asemele leida. Soovitust varasem üürilepingu lõpetamine ei pruugi olla üürnikust koduostja huvides, kes äsja koduostmise mõttele tulnud ja kel ehk veel ühtegi sobivat pakkumistki silmapiiril pole.

Üürilepingut saab lõpetada korraliselt, erakorraliselt ja poolte kokkuleppel. Sõltumata üürilepingu tähtajast, saab nii üürileandja kui ka üürnik igal ajal lepingu üles öelda omavahelisel kokkuleppel.

Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine

Korraliselt ehk põhjust ära näitamata saab üles öelda vaid tähtajatut üürilepingut. Ülesütlemiseks on õigus mõlemal lepingupoolel.

Enamasti on tingimuseks, et lepingu ülesütlemisest tuleb teisele poolele ette teatada vähemalt kolm kuud.

Tähtajaline leping

Tähtajaline leping kehtib tähtaja saabumiseni. Tähtajalist üürilepingut saab ühepoolselt üles öelda vaid lepinguliste kohustuste olulise rikkumise korral. Eelkõige on põhjus mõjuv, kui üks lepingupooltest oluliselt rikub lepingulisi kohustusi ja sellest tulenevalt ei saa eeldada lepingu jätkamist.

Selliseks põhjuseks võib olla näiteks asjaolu, kus üürileandja ei täida oma kohustust hoida eluruum lepingu kehtivuse aja jooksul kasutamiseks sobivas seisundis. Kui eluruumile tekivad puudused, mis välistavad selle sihtotstarbelise kasutamise või piiravad kasutamist olulisel määral ja üürileandja neid puudusi ei kõrvalda, võib üürnik lepingu üles öelda.

Samuti on mõjuvaks põhjuseks asjaolu, kui eluruumi seisund on muutunud üürniku elule või tervisele ohtlikuks – näiteks on tekkinud elamu varisemisoht. Mõjuvaks põhjuseks on ka asjaolu, mis on tekkinud pooltest sõltumatult vääramatu jõu tagajärjel. Näiteks on hoone varisemisoht tekkinud tormi tagajärjel.

Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Kõige parem on üürileping lõpetada poolte kokkuleppel. See tähendab, et üürnik ja üürileandja lepivad omavahel kokku, millisel kuupäeval leping lõppeb, millisel kuupäeval üürnik annab üürileandjale valduse üle.

Pooled võivad omavahel kokku leppida, et lõpetavad üürilepingu varasemalt, kui seaduse määratud tähtajatu üürilepingu ühepoolse kolmekuulise etteteatamise puhul.

Poolte kokkuleppele jõudmine ja selle kokkuleppe täitmine välistab hilisemad vaidlused.

Allikas: Tõnu Toompark, kinnisvaraportaal KV.EE