Fotod: vaata, millise elamise soetas ülirikas araablane

Äärmiselt rikas Omaani šeik soetas endale äsja Londonis kaks üle mõistuse luksuslikku korterit: 17 miljonit naela maksnu jääb tema pere käsutusse, märksa kehvem kaheksa miljoni naelane läheb aga tema meeskonnale, vahendab Daily Mail. Korterid asuvad Knightsbridge´i linnaosas - piirkonnas, mis juba mõnda aega jõukate araablaste seas äärmiselt menukas olnud.

/ SWNS.com/Scanpix

Nii viie kui nelja magamistoaga korterid asuvad vanades väärikates kortermajades, mis hiljuti äärmiselt põhjalikult renoveeritud ja kaasajastatud. Šeiki väike sisseost on suurim kinnisvaratehing, mis selles Londoni piirkonnas viimase kahe aasta jooksul tehtud on.

/ SWNS.com/Scanpix

Mõlemad korterid on mõistagi täielikult ja väga luksuslikult möbleeritud. Ükski korteris leiduv ese pole sinna juhuslikult sattunud, neid valides on mitmed mainekad sisekujundajad tööd teinud. Kuuldavasti olnud šeigil sisekujundusele väga spetsiifilised nõudmised ja need kaks korterit olid ainsad, mis nõudmistele vastasid.

/ SWNS.com/Scanpix

