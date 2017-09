Toidupulkade imeline teekond sushilaualt koduseinte vahele

ChopValue tegutsemispaigaks on Vancouveri linn Kanadas. Toidupulkade taastöötlemisel on firmale appi tulnud 65 kohalikku toitlustusettevõtet, kes eraldavad kasutatud toidupulgad ülla eesmärgi nimel ChopValue kollektiivile.

Juuli alguses alustanud ettevõte on praeguseks taastöödelnud üle 2.5 miljoni pulga. ChopValue tootevalik ei ole küll veel kivisse raiutud, ent tõestanud on nad end juba sellegipoolest. Muidu äraviskamisele mõeldud toidupulkadest annab tõepoolest erilisi disainielemente ja mööbli luua. Ettevõtte asutaja Felix Böck loodab peagi Kanadast väljapoole laineda. Kas sellisel ettevõtmisel ka Läänemere kaldal turgu on, näitab vaid aeg.