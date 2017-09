Kaks korda rünnanud majavamm ajas Eesti pere pankrotti

Paar nädalat tagasi kirjutas Postimees sellest, kuidas kaks noort Eesti peret majavammiga võitlevad. Seepeale võttis meiega ühendust üks majaomanik, kelle kallist kodu on vamm suisa kaks korda rünnanud. Tõrje- ja remonditöödega seotud kulutused on olnud nii suured, et praeguseks on pere pankrotis. Paistab, et abi pole aga kusagilt tulemas.

Rein räägib, et 2013. aastal soetasid nad SEB panga kodulaenuga Otepääle maja, mille täielikult ja hoolikalt renoveerisid. Vamm ei ilmutanud ennast kusagil, isegi hallitust ei hakanud kordagi silma. «Saime uues majas elada vaid aasta, kui hakkasime maja koridoris tundma imelikku hapukat seenelõhna ja varsti oli tunda, et koridori ja köögi põrand oleks nagu kummis, üles kerkimas,» ütleb Rein. Pere rääkis toimuvast ehitajatele, kes võtsid koridoris ühe nurga lahti ja sellest piisas – seal ta täies hiilguses oligi, hirmuäratav seenetaoline moodustis.

Pere ega ehitajad polnud varem majavammiga kokku puutunud, seetõttu pöörduti spetsialistide poole, kes tulid kohale, hindasid olukorda. Seenest võeti tükk kaasa ja viidi laborisse. «Laborist tuli kahjuks kõige hullem vastus, selgus, et tegu on majavammiga,» meenutab Rein. Sellest said alguse ka majavammi tõrjumiseks tehtud kulutused: perel tuli kinni maksta laboriuuringud.

Uuringud teinud firma pakkus ka likvideerimistöid, kuid pere rahakott ei oleks seda välja kannatanud. Abi ettevõttelt siiski saadi ja omal käel vammitõrjet alustanud peret nõustati nii palju kui võimalik.

Rein räägib, et kohe teavitati juhtunust panka ja kindlustust. «Kindlustusest öeldi konkreetselt, et majavamm välistab kahjude hüvitamise. Pank ütles, et maja puhul on tegu laenu tagatisega, seega tuleb asi kiiremas korras korda teha ja hiljem töödest pildid esitada. Mingit lisafinantsi nad ei pakkunud...» räägib majaomanik panga ükskõiksusest pisut nördinuna. Suguvõsa ja sõprade abiga tehti 5000 euro eest tõrje- ja remonditöid ning tulemustest saadeti pildid pangale. Näis, et vahejuhtum on möödas ja eluga saab tasapisi edasi minna, kuid tegelikkus osutus paraku teistsuguseks.

«Kahjuks kestis idüll vaid 2016. aasta lõpuni, kui vastu talve avastasime majavammi uuesti!» ütleb Rein. Tehti nii nagu eelmisel korral: teavitati panka ja kindlustust. Kindlustus keeldus endiselt vastu tulemast, pank aga võttis mõtlemisaja.

«Ja nüüd läheb asi imelikuks. SEB pank – teades, mis on juhtunud – hakkas nõudma, et peame tagantjärele esitama ehitustööde projekti, mis viis omakorda elektritööde projektini, energiamärgise ja päästeameti loani,» meenutab Rein. Pere täitis tasapisi nõudmisi, millele järgnesid üha uued, lõpuks tuli tellida ka uus hindamisakt. Viimane sai tehtud lootuses, et pank annab majaremondiks väga vajaliku lisalaenu. «Ja siis sülitas pank meile otse näkku, öeldes, et maja väärtus on drastiliselt langenud ja ei taga enam käesolevaid laene,» seletab majaomanik. Maja oli laenu tagatis, mistõttu tuli perel leida vahendid ja teha majas remont. Kusjuures pank esitas nõude, et vammi likvideerimistöid peab tegema ametlik firma. Ummikusse jõudnud perel õnnestus vajalik raha laenata LHV pangast – Rein ütleb, et muud ei jäänud üle, sest kodupank jättis nad hätta.