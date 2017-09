Edukaks kütmiseks piisab vaid kahest olulisest tegurist

Küttepuude nõudlus käib alati kaasas tarbijaskonna suurusega - mida suurem on soojuse tarbijate arv, seda suurem on ka nõudlus. Kuigi küttepuiduks sobib pea igasugune puit, võib puiduvalik sõltuvalt eesmärgist siiski erineda. Täpselt nii palju kui on erinevaid puuliike, on ka erinevaid tihedusastmeid. Tuleb olla hoolas ja ettevaatlik, et mitte liigse kuumusega oma küttekollet rikkuda.

Küttematerjal säilib kvaliteetsena vaid heades hoiutingimustes

Puuriita ei soovitata liiga tihedaks laduda, tagamaks õhu piisava ringluse ja puude n-ö hingamise. Küttepuid tuleb hoiustada viisil, et sademed neile ligi ei pääseks.

«Kui vihma eest kaitseb katus, siis lume ja tuisu eest tuleb kaitsta ka külgi. Kõige parem selleks on hästi ventileeritud kuur, millel on tugev katus ja õhuvahedega seinad,» ütleb Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.

Eesti Puu OÜ juhatuse liige Raimond Parko soovitab puuriida kujundamisel esmalt panna koorega halupool riida alumistel kihtidel suunaga allapoole. Niiviisi on halud kaitstud maapinnast tuleva niiskuse eest.

«Kui pealt on puuriit kaetud, siis pealmisel kihil pole tähtsust, kui aga katmata, siis välitingimustes ülemistel kihtidel laduda koor ülesse poole,» täpsustab Parko.

Küttepuude seisukohalt on Parko sõnul parimaks lahenduseks laduda see ida-lääne suunal. Niiviisi saab päevane päike otse riita paista.

Et kütmise kasutegur oleks maksimaalne, tasub halud 24 tundi enne kütmist tuppa tuua, et pindmine niiskus halgudel kuivada jõuaks, soovitab Link.

Millal on kõige mõttekam aeg hakata küttepuid varuma?

Küttepuude varumisel ei ole ühtegi ettekirjutist ega ka rusikareeglit. Küttepuid võib varuda aastaringselt, kui osata neid korrektselt hoiustada.

«Kuigi enamus inimesi tellib toore küttepuu kevadel-suvel on just hinnapoolelt kõige soodsam soetada toorest küttepuud tavaliselt talvisel perioodil, kuna siis pole küttepuude firmad nii ülekoormatud kui kevad-suvel ja ka toorme sisseostu hinnad võivad olla mõnevõrra madalamad,» ütleb Parko

Tuleb jälgida, et puud saaksid lõhutud ja virna laotud ajal, kui õhuniiskus on madal ja päike paistab eredalt. Kui aga osta kuiva puud, tuleb tellimus sisse anda varakult, et küttepuude tegija oma tööd paremini planeerida saaks, jagab Link nõuandeid.

Lõpetuseks veel puust ja punaseks - mitu ruumimeetrit siis ühest tihumeetrist puidust lõpuks saab?

Ühest tihumeetrist toorest palgist saab orienteeruvalt 1,5 ruumimeetrit toorest küttepuud. Toores küttepuu kaotab omakorda kuivamise käigus, sõltuvalt puuliigist, oma mahust ligi 10-15%, märgib Parko.