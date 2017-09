4 olulist põhjust, miks otsustada antiikmööbli kasuks

1. Paremad kvaliteedinäitajad

Antiikesemed ja mööblitükid on loodud eesmärgiga, et need kestaks sajandeid. Esemeid iseloomustab ajastutruu vastupidavus ja praeguseks juba unustuste hõlma vajunud tehnikate kasutus.

2. Antiikesemed ei lähe kunagi "moest välja"

Ja tead miks? Need on välja kasvanud erinevatele ajastutele omastest stereotüüpidest ning teeninud ära auväärt koha ajatu klassika hulgas. Antiik kõneleb iseenda eest ning kogu ülejäänud tuba on sellele vaid saateks.

3. Väärtus tõuseb ajas

Antiikesemed ei kaota oma väärtust sarnasel moel nagu seda teevad kaasajal sisustuspoest soetatud esemed. Nende kasuks mängib piiratud tiraaž ning oskusliku meistrimehe peen näputöö.

4. Antiikesemetel on oma lugu rääkida

Täpsemalt öeldes on antiikesemetel nii mõndagi sinu kohta öelda. Need räägivad lugupidamisest autentsete esemete vastu ja ühtlasi ka sinu suurest soovist ümbritseda end kvaliteetsete esemetega.