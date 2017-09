Fotod: vaata, mis imet Mustamäe paneelika korteris tehtud on

See Mustamäel Keskuse tänavas asuv korter on üks ehe näide sellisest kodust. Tavaliselt olulisemalt avatum on korteri köök, kokku on ehitatud WC ja vannituba.

Kuid planeeringu muutmisest silmatorkavamadki on sisustuslahendused, mida korteris kasutatud. Korteri sisustus on luksuslik ja meenutab pigem kallima otsa uusarendusi. Elutoa laes on kasutatud LED-valgusti riba, seinu kaunistavad peeglid.

Köögi sisustus on samuti rikkalik ja läbimõeldud, uhke joonega on ka vannituba. Oluline roll on silmatorkavatel valgustitel.

Kuidas meeldib? Kas sinu hinnangul sobib säärane sisekujundus tagasihoidlikku paneelmajja?