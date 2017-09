Mis oleks, kui koliks... Jõhvi?

Miks Jõhvi?

Jõhvi oli vabariigi algusaastatel pikalt mahajäetud linn, kus miski ei edenenud. Tänaseks päevaks on pilt hoopis teine: kõike heakorrastatakse, ehitatakse uusi hooneid ja edendadakse kohalikku kultuurielu.

Kuna Jõhvi on piisavalt suur, ei teki seal just väga kergesti ja kiiresti ahistava väikelinna tunnet, samas ei ole see ebamugavalt suur nagu nii mõnegi eestlase jaoks Tallinn. Kõik on käe-jala juures, kohalike sõnul võib lapsed muretult omapäi kooli ja huviringi saata juba algkoolis kartmata, et ta ära eksib või midagi halba juhtub.

Omapära lisab linnale kahtlemata kultuuride segunemine: suure osa Jõhvi elanikkonnast moodustavad venelased.

Jõhvi keskväljak ja linnavalitsuse hoone. FOTO: ARNO MIKKOR/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Mis räägib Jõhvi kahjuks?

Nagu ikka väiksemate linnade puhul, on ka Jõhvi puhul selle väiksus ühtaegu nii pluss kui miinus. Kui tahad rikkalikku valikut kaubanduses, arvukalt huvitavaid töökohti, väga mitmekesist meelelahutust, siis ei pruugi Jõhvi olla sinu jaoks parim valik.

Kui kallis?

Kinnisvara Jõhvis väga kallis ei ole: kahe-kolmetoalise renoveeritud korteri eest tuleb välja käia 8000 kuni 33 000 eurot, kusjuures kallima otsa kortereid on pigem vähevõitu. Sama suure korteri saab üürile võtta 65 kuni 230 euro eest kuus.

Nelja-viietoaline maja maksab 42 000 kuni 139 000 eurot.

Eramaja Jõhvis. FOTO: KV.EE

Koolid?

Jõhvis asub eestikeelne Jõhvi gümnaasium ja vene õppekeelega Jõhvi keskkool. Lisaks tegutseb linnas Ida-Viru Kutsehariduskeskus, kus võimalik õppida näiteks IT-d, tehnoloogiat, teenindust ja majandust. Linnas on neli lasteaeda ning spordi-, kunsti- ja muusikakool.

Aga töö?

Kohalike sõnul tööd Jõhvis leidub ja piirkonda arvestades on ametid hästi tasustatud. Suurimaks tööandjaks on põlevikivitööstus. Samuti pakub Jõhvi põnevat võimalust töötada vanglaametnikuna. Mõistagi leidub tööd ka teenindussektoris ja koolides.

Kuuldavasti on Jõhvil plaanis arendama hakata ökoloogiliselt puhast tootmist ning tegeleda senisest rohkem jae- ja hulgikaubandusega, nii et töökohti peaks sealkandis pigem juurde tekkima kui vähemaks jääma.

JViru vangla koridor. FOTO: TAIRO LUTTER/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Mida vabal ajal teha?

Vaba aja veetmise võimalusi on linnas piisavalt. Korraldatakse palju erinevaid rahvaüritusi, nii kultuurseid kui sportlikke. Peetakse linnapäevi, korraldatakse laatasid, jooksuvõistlusi.

Jõhvi kontserdimajas toimub palju kontserte, etendusi. Kino Amadeus toob kohaliku vaatajani kõik hetke populaarsemad linateosed. Kontserdimajas käivad paljud Eesti teatrid külalisetendusi andmas.

Võimalus on käia ujumas, osaleda erinevates rühmatreeningutes, Jõhvi külje all saab mängida ka discgolfi.

Vabas õhus treenimise võimalusi pakuvad veel Jõhvi terviserajad.

Jõhvi balletifestival. FOTO: TOOMAS HUIK/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Kuhu sööma minna?

Kohalikud soovitavad väga proovida Gruusia trahterit Mimino. Lihtsama kõhutäie pidi saama ka Linnaisa kohvikust. Kiidusõnu on teeninud ka Vanameistri trahter.

Jõhvi Gümnaasiumi söökla. FOTO: GEORG KÕRRE/POSTIMEES/SCANPIX

Midagi veel?