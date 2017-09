Fotod: üks väga teistmoodi maamaja metsade keskel

See väike idülliline majake asub Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis Guemesi saarel ühe pere kahehektarilisel maatükil, vahendab Cabin Porn.

Pere ise elab sealsamas läheduses aastaringselt, seda väikest majakest rendivad nad välja Airbnb kaudu.

Kogu maja on abielupaar oma kätega ehitanud ja sisustanud. Perepea on puutööline, nii et temalt on praktilised lahendused. Pereema aga illustraator, kellel kahtlemata on silma sisustusele.

Sisustuses on palju kunstnike loomingut.

Maja on küll väike, kuid mõnusaks puhkuseks keset loodust on see ideaalne üksikule inimesele, paarile või miks mitte ka väiksemale perekonnale.