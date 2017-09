6 kõige mikroobirikkamat kohta sinu köögis

1. Pesunuustik

Vaheta see vähemalt iga nädala tagant välja, et vältida bakterite vohamist.

2. Kraanikauss

Kraanikausi võid uhiuue nuustikuga samuti vähemalt korra nädalas puhtaks küürida. Pea meeles, et pesušvamm kindlasti uus oleks.

3. Nõudepesumasin

Kui su nõudepesumasinal puudub isepuhastussüsteem, võid proovida seda söögisooda ja äädika kaasabil puhtaks saada.

4. Köögikapid

Ka need võid vähemalt korra nädalas puhastuslapiga üle käia. Sa ei taha ju ometigi bakteritest tulvil õhtusööki valmistada?

5. Külmkapi uks, riiulid ja sahtlid

Ilmselt on väga kaua aega möödas sellest, mil sa viimati need sahtlid külmikust välja tõmbasid ja neid puhastama asusid? Külmast keskkonnast hoolimata on bakterid väga visad levima ka külmkappides.

6. Lõikelaud

Lõikelaua puhastamiseks piisab vaid kahest lihtsast elemendist - soolast ja sidrunist. Piserda laud mõlema koostisosaga üle, lase veidi mõjuda ning su lõikelaud on taas nagu uus.