Hinnavõrdlus: kui palju maksavad uusarenduste korterid Eesti erinevates linnades?

Tallinn

Soodne ja kaasaegne Stuudio 50, hind alates 47 000

Peterburi tee ja Mustakivi tee vahetusse lähedusse kerkiv Stuudio 50 kortermaja pakub kaasaegseid võimalusi turu soodsaima hinnaga. Mahtra 50a paikneva kortermaja projekteerimisel on kasutatud kõige uuenduslikemaid tehnoloogilisi lahendusi. B-energiaklassiga majas on garanteeritud madalad kommunaalkulud ja kiire ligipääs igasse linnaossa.

Tartu

Kolm Venda - moodne kodu linnasüdames, hind alates 68 300

Kaasaegse disaini ning läbimõeldud ja mugavate planeeringutega kortereid Fortuuna kvartalis iseloomustab kvaliteetne heliisolatsioon, energiasäästlikkus ning võrdlemisi madalad küttekulud. B-energiaklassiga hoones loovad kodutunde kauni haljastusega õueala koos laste mänguväljakuga. Samuti on tagatud mugavad parkimisvõimalused nii sõiduautole kui ka jalgrattale.

Pärnu

Ridaelamuboks männimetsa ja Pärnu jõe läheduses, hind alates 129 000 eurot

Selle puitkarkasselementidest ridaelamu iseloomustavateks märksõnadeks on kindlasti ruumikus ja funktsionaalsus. Esimesel korrusel paikneb avatud planeeringuga köök-elutuba ning pesuruum koos tualeti ja avara saunaga. Teiselt korruselt leiad aga kolm magamistuba ning privaatse rõduga vannitoa.

Viljandi

Maramaa kortermaja Viljandi kesklinnas, hind alates 52 000 eurot

Sellel sügisel valmiv kõigi mugavustega kortermaja asub rahulikul Maramaa puiesteel, kus on kõik eluks vajalik vaid ühe kiviviske kaugusel. Korteri hinna sees on panipaik ja üks parkimiskoht. Maja esimesel korrusel on muuseas ühiskasutatav saun, mida võivad kasutada kõik kortermaja elanikud. Privaatsest sisehoovist leiad aga autoparkla, istepingid, muruala laste mänguväljakuga ning lehtla grillnurgaga.

Haapsalu

Elu mereäärses nutimajas, hind alates 213 950 eurot

See Sadama 28 ridaelamu Haapsalus asub otse mere kaldal, olles ideaalseks elupaigaks kõigile, kes naudivad kordumatuid elamusi ja mere teraapilist mühinat. B-energiaklassiga maja on tänu kaasaegsetele lahendustele äärmiselt energiasäästlik. Maja kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteeme jälgib ja reguleerib automaatika, millel saad ka ise silma peal hoida sulle meelepärasest nutiseadmest. Hingematvatel vaadetel, mis iga korteriga kaasnevalt rõdult avanevad, ei tasu vist pikemalt peatudagi?