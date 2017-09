Kutsumata külalised sinu koduaias: miks ainuüksi mutitõrjest enam ei piisa

Kevade saabudes aga ka sügise eel on mutid eriti aktiivsed oma pinnalähedastes käikudes. Need peaaegu pimedad loomad on vaegnägemise kompensatsiooniks saanud aga kaasa väga hea haistmismeele, mille abil toit üles leitakse.

Loodusmehe Antti Looduse sõnul saab mullamutte küll tõrjuda erinevate viisidega, ent konkreetset võluvitsa mutitõrjes paraku ei ole. Peletamine on Looduse sõnul vaid ajutine lahendus, kõige efektiivsemaks meetodiks peab ta muttide füüsilist hävitamist. Muud meetmed ei anna soovitud lahendust ning peletavad mutid kas siis naabrimehe aeda või heinamaale, kus nad paljunevad ning ilmselt leiavad ka oma tee tagasi sinu tagaaeda.

«Esmalt tuleb mullamuti elukese või siis tõrjumise kohta veidi lugeda või siis vähemalt järgida lõksu tootja juhiseid,» soovitab Loodus.