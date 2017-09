Fotod: Põhja-Tallinnas otsib uut omanikku päris eriline pärl

Kõrgete lagedega korter asub 2006. aastal täielikult renoveeritud vanas tootmishoone majas. Selle muudab eriliseks peamiselt julge sisustus: kodu meenutab rohkem mõnd uhket New Yorgi elamist kui Tallinna korterit.

/ KV.EE

/ KV.EE

Omapära lisab ka magamistuba: muust korterist on see eraldatud klaasist seinaga. Hetkel on korteris kaks tuba, kuid planeeringut on võimalik vähese vaevaga muuta kolmetoaliseks.

/ KV.EE

Korteri köögimööbli metalne välisilme mõjub korteri muu sisustuse taustal üsna kotrastse ja seeläbi ka efektsena.

/ KV.EE

Ja eriti huvitavaks osaks on väga tumedates toonides vannituba.