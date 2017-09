Miks tegelikult mittte keegi seda Johnny Deppi kodu osta ei taha?

Kuigi hind on krõbe kahtlemata: Depp tahab villa eest saada vähemalt 2,9 miljonit dollarit. Viimasel oksjonil oli kõrgeim pakkumine aga 1,4 miljonit. Selle lükkas näitleja tagasi ning otsustas lõpuks üldse oksjoni katkestada, vahendab Country Living.

Kuid kui jätta kõrvale see, et küsitavat hinda keegi selle Kentucky hobusefarmi eest maksta ei taha, tuleb tõdeda, et huvilisi üldse on väga vähe. Milles asi? Spekuleeritakse, et huvipuuduse võib tingida hiiglasliku farmi kohati väga kummaline sisekujundus, mida on tülikas ümber kujundama hakata. Näiteks katab farmi köögi põrandat terves ulatuses pehme vaipkate. Magamistoas aga laiutab voodisuurune teler. Ja nii edasi - kummalist leiduvat maja peal veel nii mõndagi.

Vaipkattega köök. / Scanpix

Farmis elas eelmise aasta alguseni Deppi ema Betty Sue. Pärast tema surma pole näitleja ei majja ega üldse Kentucky osariiki, kust ta tegelikult pärit on, absoluutselt kippunud. Seega pole maja alleshoidmisel mingit mõtet.