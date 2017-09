Kohustuslikud disainielemendid, mida iga tuba vajab

1. Veidi värvi

Heledad monotoonsed värvitoonid muudavad eluruumi ilmetuks. Sellistel värvilahendustel ei ole iseenesest midagi viga, kui lisad interjöörile paar värvirikast elementi juurde.

2. Midagi elusat

Toataimed teevad ühe eluruumiga lausa imesid. Kardad, et ei suuda nende kasvatamisele pühenduda? Sellisel juhul oleks paslik täita mõni vaas värskete lilledega. Kui värskeid lilli parasjagu käepärast pole, võid otsustada ka kunstlillede kasuks. Tänapäeval on saadaval üsna elulähedasi imiteeringuid, mis petavad ära iga silmapaari.

3. Must on uus must

Kui sa tunned, et ühest ideaalsest toast on veel justkui midagi puudu, võid kahtlemata proovida mõne musta disainielemendi lisamist interjööri. Ka kõige väiksem element muudab su toa trendikalt kaasaegseks.

4. Tekstuur

Erinevad tekstiili- ja ka tekstuurilahendused annavad su toale viimase puuduoleva lihvi. Kui su diivanil laiutab näiteks patjade meri, ent üldpilt on siiski veel kergelt kahvatu, proovi sellele lisada mõni huvitav pleed või mõni ekstra padi.

5. Raamatud

Sa ei pea isegi paadunud raamatukoi olema, et oma toale raamatute näol veidi lisaväärtust anda. Tänapäeval on raamatute väljapanekuks tohutult palju erinevaid mooduseid - ilmselt leiab igaüks endale oma.

6. Tükike karakterit

Kui sulle tundub, et su tuba on lihtsalt üks neljast seinast koosnev mööbliait, ei ole sa ilmselt sellele endapoolset karakterit lisanud. Kõik sinuga seonduv muudab ka ühe toa märkimisväärselt isikupärasemaks. Ära pelga eksponeerida oma hobisid, isiklikke võite elus aga ka lihtsalt lähedasi inimesi, kes sulle kallid. Selleks seinad ja riiulid ju ongi!