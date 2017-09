Kumba siis ikkagi eelistada: pesukuivatit või pesunööri?

Sügise hakul on niiskustase kõrge ning sügisene rõskus leiab oma tee ka inimeste majapidamistesse. Kõigil ei ole tagaaias pesu kuivatamise võimalust, täpselt nagu kõigil ei ole ka isikliku pesumasin-kuivati soetamise võimalust.

Nostalgiast tulvil pesunöör

Pesupanda OÜ tootmis- ja klienditeenindusjuht Relika Mustasaar eelistaks koduses majapidamises pigem pesunööri. Pesu saab niiviisi vähem kahjustada ning loomulikul teel kuivada. Välitingimustes pesu kuivatamine garanteerib aga delikaatse värskuse su riideesemetel.

Ka Extracare OÜ juhatuse liige Maia Krikk-Jürgens nõustub pesunööri kasutamise eelistega. «Hea, kui koduõues on ruumi pesunööride tarbeks ja need saab paigutada päikese eest pisut varjatud kohta. Mis peamine: selline kuivatusviis on ökoloogiline ja tasuta,» jagab Jürgens kiidusõnu.

Samas toob Jürgens välja ka mitu pahupoolt, mis õues kuivatamisega kaasneda võivad. Üheks oluliseks faktoriks on meie ilm - sagedased vihmasajud ja ootamatud tuuleiilid ei loo kuigi soodsaid tingimusi pesu kuivamiseks. Teisalt tuleb mängu ka ajafaktor - kui pesu õues mõnevõrra kauem kuivama peaks, kui kauaks julgeb inimene selle tegelikult järelvalveta jätta? Koduseinte vahel pesunööri kasutades lood aga soodsad tingimused hallituse ja seente tekkeks. Nendest vabanemine on aga teadagi protsess omatte.

Kuivati - kas tõesti raharöövlist ajasäästja?

Kuivatid on erinevad ning olulist rolli mängib ka asjaolu, kas kuivati on juba integreeritud pesumasina sisse või mitte. Siinkohal on väga oluline jälgida ka esemetel olevat hooldusjuhendit. «Teadmatusest võib inimene kodus eset kuivatades tekitada väga suurt kahju, pannes kuivatisse asja, mida sinna panna ei tohi,» nendib Mustasaar.

Paljude esemete kuivatusprotsess ilma kuivatita võib olla aeganõudev ja vaevaline. Omaette väljakutseks on kindlasti sulejoped, tekid, padjad, vaibad ning paksemad froteetooted. Kuivati aitab nende esemete puhul aga hädast välja, andes esemetele kohevuse ning kloppides lahti kõik suled ja kangakiud.

Samas, mõned kuivatid võivad pesule ka liiga teha, kahjustades riidekiudude konsistentsi ning muutes triikimiskõlbmatuks.

Seega, ühest vastust justkui polekski. Täpselt nii palju kui on erinevaid majapidamisi, on ka erinevaid viise ja lahendusi pesu kuivatamiseks.

«Tingimused, võimalused on inimestel erinevad. Pesunöör suvisel ajal tagaaias on kindlasti nostalgiline, aga igapäevane reaalsus paneb eelistama kuivatit,» leiab AS Saarmas müügijuht Tiina Laumets.

Hea lugeja, milline on aga sinu pesu kuivatamise praktikad ja reaalsus?