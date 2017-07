5 asja, mida vana kodu renoveerimisel teha ei tohiks

Ära eemalda vaheseinu

«Sellel on põhjus, miks vanad majad köögist eraldi söögitoaga ehitati,» selgitas restaureerimisekspert Nicole Curtis. «Varsti tuleb hetk, kui su köögis on segadus ja külalised on tulemas - siis oled väga õnnelik, kui köögiukse vahelt kinni saad tõmmata.»

Selle asemel, et seinad maha lüüa, soovitab ekspert kasutada hoopis kõrgeid kappe, lisada tuppa valgust (äkki on ruumi veel üheks aknaks?) ja eemaldada köögist suured ja mõttetud kodumasinad.

/ http://camillestyles.com

Ära vaheta välja antiikseid vidinaid

«Võid tõeliselt üllatuda, kuidas vanade esemete puhastamine neid muudab,» rääkis Curtis. Naise sõnul saab näiteks vanad vannijalad, kraanid ja liistud äädikaga säravalt puhtaks muuta. «Vanaaegsed detailid lisavad kodule tõeliselt omapära.»

Spetsialisti sõnul ei tasu kõike välja vahetada ja ka midagi vana alles jätta: «Jää oma maja stiilile truuks,» soovitas Curtis.

Ära vaheta aknaid välja

Vanade kodude puhul võib tihti tunduda akende väljavahetamine esimese eesmärgina. Curtise sõnul hoiavad aga vanad aknad alles maja omapära ja pealegi saab neid peaaegu alati tihendada ja külmakindlaks muuta.

Ära muretse kriginate ja naginate pärast

«Vanad majad on ehitatud parimatest materjalidest,» rääkis Curtis «nagu näiteks puidust, mis pärineb 300-aastastelt puudelt.» Tänapäeval on aga ehitusmaterjalide puit maksimaalselt 10 aastat vana.

Järgmine kord, kui sind häirib näiteks trepi nagisemine, mõtle sellele, mida kõike on vana maja pidanud üle elama. Siiski on see siiani püsti.