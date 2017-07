Kodusaate juht sai väga kummalise kriitika osaliseks

Erin ja Ben Napier on abielupaar, kes juhib populaarset kodusistamissaadet «Home Town». Saade on eetris olnud ühe hooaja, kuid saanud ohtralt tagasisidet, mis valdavalt positiivne. Sekka satub siiski ka õige kummalisi seisukohti.

Sel nädalal sai Erin Napier kirja, mille saatjat ärritas, kui palju Erini abikaasa Ben teda saate ajal puudutab.

«Sain täna kirja vaatajalt, keda häirib, kuidas Ben mind puudutab. See tekitab temas vastikust, sest meenutab, kuidas mehed kohtlevadki naisi objektidena. Mul on kirja saatjast kahju. Tegelikult on asi nii, et olen täielik introvert, kellele saate juhtimine on tõeline eneseületus. Iga kord, kui Ben võtete ajal mu kätt või selga puudutab, tunnen, et ma pole üksi. Ta on mu jaoks alati olemas ja see rahustab mind,» kirjutas Erin Instagrami-postituses.

A post shared by Erin Napier (@erinapier) on Jul 3, 2017 at 10:13am PDT

Varem on Erin tunnistanud, et loobus üsna hooaja alguses igasuguse tagasiside lugemisest, sest see tegi talle rohkem kahju kui kasu.