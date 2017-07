Video: mees täitis koduaias oma ammuse absurdse unistuse

Jerry and Marina Leussink on oma Albertas asuva koduga üldjoontes väga rahul olnud, kuid aastaid on neid närinud üks mure: suvel pole neil, nende lastel ja arvukatel lapselastel mitte kusgil ujuda.

Niisiis otsustas abielupaar tagaaeda rajada midagi, mida nad ise nimetavad basseiniks, kuid mis tegelikult annab pigem väikese järve mõõdu välja. Madalam osa on piisavalt madal selleks, et väikestel lastel seal turvaline sulistada oleks, kuid teine ots on ligikaudu viis meetrit sügav. Avarust on «basseinil» piisavalt, et sellel väikese mootorpaadiga sõita.

Bassein. / Kuvatõmmis videost

Vee puhtana hoidmiseks kasutab pere kloori ja filtritesüsteemi. Maksma läks kogu ettevõtmine neile 15 000 dollarit - mitte just liiga odav, kuid arvestades basseini suurust, on see kahtlemata odavam kui klassikalise ja oluliselt väiksema basseini ehitamine.