Kõige värskem kinnisvaratrend valmistab inimestele ränga pettumuse

Viimastel aastatel on kõige kuumemaks sõnaks kinnisvaraturul minimajad: idee väikesest kodust, kus olemas kõik eluks vajalik, minimaalselt ülearust kola ja boonuseks väga väike või puuduv pangalaen, ahvatleb paljusid. Ootamatult on aga selgunud, et minimajade tegelikkus pole sugugi nii roosiline, vahendab Country Living.

Ameerika Ühendriikide 2200 koduomaniku seas hiljuti tehtud küsitlus näitab, et 44 protsenti osalenuist kahetseb kodu valikuga seotud otsuseid ning väga suur osa neist nimetas kahetsuse põhjuseks just otsuse elada minimajas. Üks kolmest koduomanikust ütles, et ei suuda elada valitud väiksel pinnal ja vaid üheksa protsenti osalenuist soovis praegust elupinda väiksema vastu vahetada.

Kriitikat kõige uuema unistuste kodu aadressil on siit-sealt tehtud juba varemgi. Gente Temptest kirjutas hiljuti New York Timesis sellest, kuidas raha lõhna haistnud arendajad on valetanud minimajade argielu oluliselt roosilisemaks kui see tegelikult on, kõik vaid selleks, et oma kilukarbid maha müüa.

Temptest ise elab minimajas majanduslikel põhjustel ja näeb igapäevaselt selle elustiili puudusi: ka kõige vajalikemate ostude puhul tuleb välja mõelda, kuhu see kodus paigutada. Küsimus pole enam selles, kas midagi elukvaliteeti parandavat saad endale lubada, vaid, kas sul on, kuhu see panna. Samuti saab kõik kodus leiduv väga tihedat kasutust, seega kulub kiiremini ja vajab kiiremini väljavahetamist. Sellest ei räägi Temptesti sõnul avalikult aga mitte keegi.

