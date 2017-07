Lihtsad võimalused, kuidas köögipinda soodsalt uuendada

Tasapindade värvimine

Pindade värvimine on ilmselt kõige odavam viis, kuidas kappe uuendeda. Eriti kui tegemist on puidust või linoleumist pindadega.

Tasapindade üle värvimine on imelihtne: lihvi, krundi ja värvi. Selleks, et pinnale ei jääks pintslijälgi, kasuta värvimiseks väikest värvirulli. Kui tahad, et tulemus jääks eriti kindel, kata värv pärast kuivamist ka läbipaistva lakiga.

Tasapindade katmine

Kapipindu on üsnagi lihtne erinevate materjalidega katta. Selleks saab kasutada näiteks puitu, vineeri, kangast või metalli. Selleks tuleb materjal köögipinna külge kas liimi või väikeste naelte/kruvidega kinnitada.

Üks trendikas võimalus on pind katta veel õhukese tsemendikihiga ja see hiljem lakiga üle võõbata.

Marmorimustriline kleebis muudab kapi väga trendikaks / www.makedoanddiy.com

Kleebised

Üks väga kiire lahendus on köögikapid kleebisega katta. Näiteks levib internetis üha enam pilte, kuidas inimesed oma kapid, lauad ja pinnad marmorimustrilise kleebisega katavad.

Muud lahendused

Köögikappe saab tegelikult katta kõigega, mida hing ihaldab. Näiteks on väga populaarne lahendus kasutada selleks münte või õllekorke. Samas tuleb meeles pidada, et pind peab igapäevasele kasutamisele vastu pidama.