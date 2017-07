Hinnavõrdlus: neljatoaline maja Põlvamaal maksab vähem kui parkimiskoht Tallinna südalinnas

Põlvamaal Perdaku külas asub neljatoaline maakodu, millel on eraldi saunamaja, garaaž ja kuur. Maja hinnaks on 20 900 eurot. Samas on Tallinna südalinnas müügil parkimiskoht, mis maksab 4100 eurot rohkem.

Maamaja Perdakus on renoveeritud umbes viis aastat tagasi ja üldpinda on sellel üle 73 ruutmeetri. Krunt, millel maja paikneb, on 4688 ruutmeetrit suur ja hõlmab endas lisaks majale veel sauna, laut-ait-kuuri ja garaaži.

Maja Põlvamaal / www.kv.ee

Puuküttega elamus on neli tuba ja äsja on välja vahetatud kogu elektrisüsteem. Kodu hinnaks on 20 900 eurot.

Maja Põlvamaal / www.kv.ee

Kui oled nõus maksma 25 000 eurot, saad endale maja asemel hoopis osta Tallinna südalinna parkimiskoha. Garaaž asub äsja valminud Poordi Residentsis ning on 13,9-ruutmeetrine. Teisel korrusel paiknev garaaž on soojustatud ja puldiga avatava sissepääsuväravaga.

Parkimiskoht Tallinnas / www.kv.ee

Kumma valiku teeksid sina?