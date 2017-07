«Aedniku aabits»: kuidas aia õiteilu õigesti pildile püüda?

Iga aiapidaja jaoks on kõige imelisem moment, mil kauaoodatud õis on end täies ilus avanud. Selle esimese värskuse tabamiseks haarab ta fotoaparaadi või mobiiltelefoni ja pildistab. Pahatihti aga ei vasta tulemus oodatule ega anna edasi seda, mida silm on näinud. Auhinnatud loodusfotograaf Remo Savisaar tõdeb, et hea pildi tegemiseks tuleb süveneda, valida õige valgus ja nurk, vastasel juhul on tegemist lihtsalt dokumenteeriva pildistamisega.

Kogenud fotograafid teavad, et ööpäevas on pildistamiseks kaks niiöelda kuldset tundi – varasel hommikul ja päikeseloojangul, mil valgus on kõige parem. Oluline on ka foto kompositsioon – mida rõhutada ja mis jääb tagaplaanile.

Hea foto saamiseks ei ole ilmtingimata vajalik hankida tipptasemel fotovarustust (kuigi sellega saab muuhulgas pildisügavuse ja valgusega paremini «mängida»), vaid korraliku foto võib saada ka mobiiltelefoniga. Oskus leida õiget nurka, mis taime iseloomu kõige paremini välja toob, tekib katsetades ja ära ei peaks põlgama ka vastu valgust pildistamist.

