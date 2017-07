Lihtne palve muutis naabrimehe täielikuks terroristiks

Täpselt nii juhtus brittide Sophia ja Gwyn Hughesiga, kes kolisid oma majja, naabriteks Mark Jonesile ja tema perele, vahendab Daily Mail. Kõik oli kena seni, kuni väikeste lastega noorpaar tahtis kruntide piirile ehitada väikese vaheseina. Nad kooskõlastasid plaani Jonesidega ja esialgu näis naabritele kõik sobivat, kuid siis algasid jamad.

"Nad nõudsid, et müür või vahesein kuuluks neile. Me olime selle ehitanud om rahadega, kulutasime sellele mitu tuhat naela, miks ma peaksin selle naabrile loovutama? Pealegi asub sein meie maal," räägib Sophia.

Seepeale tõi härra Jones otse kahe krundi piirile, vahetult teisele poole aeda, veoauto haagise. See varjab Hughesi vaadet köögiaknast ja teistest samale majaküljele jäävatest esimese korruse akendest, ulatudes osaliselt teise korruse ettegi. Hughesid leiavad, et haagis on kohutav. Jones ütleb, et tal on seda vaja - see toimib abihoonena. Hughesite kurtmise peale ütleb ta vaid, et kui nood poleks võtnud maha kahe kinnistu piiril asunud puid, mis kuulusid Jonesidele, poleks neil vaja seda koledat haagist vahtida.

"Meie pole võtnud maha ühtki naabritele kuulunud puud," vannub Sophie. Tema sõnul kasvanud need kõik nende maa peal.

Kuid sellega saaga ei lõppenud. Jonesi tahtis seepeale juba osaliselt ehitatud müüri tõstukiga segamini sõita. "Hakkasin kartma, et ta tõesti lõhub selle ära. Hüppasin müüri peale, kuid sele peale sõitis ta tõstuki kahvlid müüri sisse ja kergitas mind koos sellega. Sattusin täielikku paanikasse," räägib kahe lapse ema Sophie.

Tänaseks on asi saanud ametliku käigu, kuid Hughesi perekonn jaoks paistab siiski ka üks positiivne lahendus. Jonesid on nõus eraldusmüüri ehitamise ja haagise eemaldamisega juhul, kui Hughesid maksavad nende asjaajamiskulud ja vabandavad.

"Aga mina ei ole nõus vabandama, sest ma pole midagi valesti teinud!" ütleb Sophie. Seega vähemasti hetkel probleemile lahendust ei ole.

Vaata fotosid SIIT.

Milliseid sekeldusi naabritega sul ette on tulnud?