Galerii: võimas uue omaniku ootel korter agulilinnaosa puumajas

Supilinna puumaja teisel korrusel asub skandinaaviapäraselt sisustatud kolmetoaline avar korter. Kuigi maja on vana, on see põhjalikult renoveeritud, nii et ei jää millegi poolest alla tänapäevastele uusarendustele.

Võimas korter Supilinnas. / KV.EE

Ligi 70ruutmeetrise korteri aknad avanevad sisehoovi. Praegu on elamine jagatud köök-elutoaks, söögitoaks, kus lisaks laste mängunurk, ja magamistoaks. Soovi korral annab tubade kasutust ilmselt pisut muuta.

Korter läheb uuele omanikule kogu tehnika ja sisustusega ning see on üks väärt saak: köögis on SMEGi tehnika, vannitoas Balteco kivivann ja Made in Hyperborea betoonvalamu. Magamistoast leiab Softrendi voodi Fuuga.

Kogu korter siseviimistlusest sisustuseni on kvaliteetne ja hoolikalt valitud. Eraldi tähelepanu väärib julge mööblivärvivalik köögis.

Rohkem infot leiab KV.EE koduleheküljelt.