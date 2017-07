Meeldetuletus: fotokonkurss ootab pilte väikestest vannitubadest!

Rõhutame, et vannituba ei pea olema viimase moe järgi või kõige värskema remondiga - oluline on esitleda nutikaid lahendusi, kuidas kõik vajalik vannituppa pisikesest pinnast hoolimata ära on mahutatud.

Kõige nutikamalt lahendatud vannituba saab tunnustatud Gustavsbergi Estetic sarja valamusegistiga. Auhinna väärtus 200 eurot. Võitja saab valida kahe värvi vahel — musta läikiva või matt valge. Rohkem infot auhinna kohta SIIN!

Pilt ja paarilauseline kirjeldus saada meile aadressil kodu@postimees.ee või mugavast ankeedivormist SIIN. Pilte ootame 24. juulini.

Võitja selgub lugejate ja žürii häälte liitmise tulemusena.