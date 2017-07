Kuidas muuta oma kodu helikindlaks?

Tihenda uksed

Välisuksed: Kui kuuled iga sõna, mis keegi koridoris räägib, võib see lõpuks tüütuks muutuda. Kui su välisukse all on suur vahe, kinnita sinna alumine uksetihend. Tavaliselt kinnitatakse üks kummist tihend sissepoole ja teine väljapoole ust. Lisaks helidele, hoiab see eemal ka tolmu, putukad ja niiskuse.

Toauksed: Korteri või majasisesed uksed saab helikindlaks muuta näiteks padja või tihendiga. Näiteks õmbles blogija Steyn oma lärmakate laste pärast oma kodule sellised helikindlad padjad:

Paksud vaibaalused

Kui sul on puit või parkettpõrandad, tasub sinna peale mõni vaip visata. Kui asetad veel vaiba alla eriti paksu aluse, summutab see alt kostuvad hääled.

Kasuta mööblit

Kui su kodus on õhukesed seinad, kata need näiteks seinasuuruse raamaturiiuliga.

Riputa seinale vaip

Vaipadega kaetud seinad võivad tunduda vanaaegsed. Tegelikult on aga moodsad vaibad ja tekid seintel väga trendikad.

Spetsiaalsed helikindlad vahendid

Tuppa kostuvad helid ei ole vaid sinu kodu probleem. Seetõttu on toodetud mitmeid spetsiaalseid tooteid, mis helisid summutavad: kardinad, seinapaneelid, aknatihendid jne.