Väga lihtne kodune nipp, mis aitab oluliselt raha säästa

Rahasäästmiseks soovitatakse tihti aeganõudvaid tegevusi, näiteks poenimekirja koostamine, sooduspakkumiste jälgimine, kuu väljaminekute üleskirjutamine, etteplaneerimine ja nii edasi.

See lihtne nipp aga eeldab, et sa ei tee ühel nädalavahetusel mitte midagi peale selle, et püsid kodus. Kõik. Sa ei lähe välja ei sõprade ega perega, ei osta süüa, ei käi poodides, püsid oma armsas kodus ja tegeled seal asjadega, mis sul juba olemas on ja tegelemist vajavad. Süüa valmistad sellest, mis kodus leidub, vahendab ApartmentTherapy.

Nimelt kulutavad inimesed kõige suuremaid summasid just nädalavahetustel, mil pere või sõpradega argipäevast erinevalt aega veeta tahetakse. See viib aga enamsti koduseinte vahelt välja, restoranidesse sööma, mängumaadele, sõpradega baaridesse. Enne, kui arugi saad, oled kulutanud sama palju või rohkemgi raha kui tavaliselt terve töönädalaga välja käid.

Kui kõhkled, kas see meetod saab efektiivne olla ja kahtled, kas nii ikka on võimalik raha säästa, siis pane ühel nädalavahetusel ausalt kirja kõik väljaminekud, mis ette tulevad. Eined, kaasaostetud kohvid, meelelahutus, sõprade võõrustamised, küllaminekuks külakostiks võetud kraam ja nii edasi. Summad tulevad märkimisväärsed.

Kui ühe kulutamisnädalavahetuse ühe koduse nädalavahetuse vastu vahetad ja säästetud raha kogumisarvele tõstad, õnnestub rahakogumine suurema vaevata ja möödaminnes. Lisaks jääb ära mure, kuidas koduste toimetustega rea peale saada.