Kuus asja, mis oma köögikappidest välja viskama peaksid

1. Kandikud ja serveerimisalused

Kui sa just igapäevaselt oma kodus külalisi vastu ei võta, võid suured kandikud rahus panipaika või kasti hoiule panna, vahendab The Spruce. Kuna kasutad neid arvatavasti üpris harva, võtavad need köögikappides lihtsalt mõttetult ruumi. Samuti on neid oma suuruse tõttu tihti keeruline kappidesse paigutada.

2. Laualinad

Riidest salvrätikuid, uhkeid lauamatte ja laudlinasid on mõistlikum hoida pigem pesukapis, mitte köögikapis. Pole mõtet köögis ruumi raisata ja neid toidu või kodumasinate juures hoida. Kui aga kuskil mujal ruumi pole, paiguta linad kõige ülemisele riiulile, et midagi neile peale ei kukuks ega tilguks.

3. Kodumasinad, mida sa kunagi ei kasuta

Suhkruvatimasinad, vahvlirauad ja jäätisemasinad - kui sa neid kasutad, väga tore. Kui sa aga pole neid juba viis aastat kätte võtnud, on aeg need maha müüa või ära annetada.

Vahvliraud / www.flickr.com

4. Kodumasinad, mida kasutad iga päev

Isegi kui tahad, et köögipinnad oleks alati võimalikult lagedad, pole mõtet igapäevaselt kasutatavaid vahendeid kappidesse peita. See aeg, mis sul rösteri kapist välja võtmiseks, juhtme harutamiseks ja kapile paigutamiseks kulub, saab palju mõistlikumalt ära kasutada.



5. Dekoratsioonid

Kui sa tõesti lauda iga päev uhkelt ära ei kata ega kaunista, võid dekoratsioonid hoida karbis ja kuskil mujal kui köögikapis.

6. Ühekordsed nõud

Ilmselt ei kasuta sa ühekordseid nõusid igapäevaselt. Niisiis on mõistlik need teiste peoasjadega mõnda kasti või karpi kokku koguda.