Oksjonil otsib väga soodsalt omanikku vabariigiaegne maja

Pakutav maja asub Tartust 35 kilomeetri kaugusel, sellest 34 on asfaltkattega ja vaid kilomeeter külavaheteed. Võnnu keskuseni jääb majast 13 kilomeetrit.

Müüja ise nimetab maja akupangaks, kus akud saavad laetud hoolimata tõsiasjast, et elektriühendust majas hetkel pole. Lähim liin asub majast 450 meetri kaugusel.

Krundi suuruseks on 9383 ruutmeetrit, krundil on palju põlispuid ja suur tiik, kus omaniku sõnul kuumal suvepäeval akusid jahutada saab. Krundi ümber on puhas loodus ühes metsa ja sinna kuuluvate asukatega.

Maja kohta kirjutab omanik nii: «Krundil asub ka väärikalt 90 eluaastates vanameistrite ehitatud palkmaja üldpindala 94,7, mida on väliselt ja nüüd ka juba sisemuselt natukene kohandatud . Vanu kõrvalhooneid pole, mis teeb krundi eriti nauditavaks silmale, on vaid krundi äärel olev hoone vundament ,kuhu vajadusel ehitada saab ilma projektita. Kõige rõõmsam on see ,et läheduses ei ole naabreid, kes segaksid oma müra ja uudishimulike pilkudega.»

