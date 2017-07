Prangli kutsub kaht peret saarele elama

«Mõte leida Prangli saarele kaks põhikooliealiste lastega peret sai alguse sellest, et meil on suurepärane kool, aga kohalikke lapsi ja noori jääb aasta-aastalt aina vähemaks,» selgitas Prangli saarevanem Terje Lilleoks.

Peredele pakutakse elamiseks vallale kuuluvat õpilaskodu, mis seisab praegu tühjana. Tegemist on kahekorruselise puuküttega majaga. «Üks pere saab elada alumisel korrusel ja teine ülemisel. Mõlemal korteril on eraldi sissepääsud,» selgitas saarevanem. Ühes korteris (55,9 m²) on kolm tuba, köök ja kaks panipaika, teises korteris (36,5 m²) aga kaks tuba, köök, kolm panipaika ja rõdu. Pesuruum ja tualett asuvad esimesel korrusel ühises koridoris.

Kuna saarele on elanikke ja õpilasi hädasti tarvis, küsitakse majas elamise eest vaid sümboolset tasu. «Päris tasuta me kodu pakkuda ei saa, aga kindlasti ei ole küsitav summa suur,» ütles Lilleoks. Naise sõnul sõlmitakse elukoha leping esialgu aastaks, kuid soovi korral saab seda pikendada. «Perel tuleb ise otsustada, kuidas neile saarel elamine sobib.»

Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul ei ole tegemist kindlasti äriprojektiga, vaid eesmärk on edendada saare elu ja leida noori peresid, kellele sealne elu sobiks. «Saarele elama asuva pere rahaline panus sõltub pere enda võimalustest,» selgitas Trei.

Laste jaoks on Pranglil ootamas heatasemeline väike kool, kus peale riikliku õppekava pakutakse personaalõpet, mitmesuguseid valikaineid ja praktilisi tegevusi – ujumistunde meres, loodusõpetuse tunde metsas jne. Peale selle on lastele tasuta ka mitu huvialaringi, näiteks judotrenn.

Täiskasvanutele kahjuks püsivat töökohta pakkuda ei ole. Seetõttu peaks vanematel olema kaugtöö tegemise võimalus. Õnneks on pakutavas elupaigas olemas kiire internetiühendus.

«Kõigi väikesaarte häda on olnud kalapüügi kui elatusvahendi vähenemine või sootuks kadumine, seepärast pole meie saarel pakkuda ka eriti töökohti ja noored on saarelt lahkunud. Ainus võimalus on endale ise töökoht tekitada,» sõnas Viimsi abivallavanem Jan Trei. «Praegusel ajal on elu nii palju muutunud, et paljudel töökohtadel ei pea tingimata iga päev füüsiliselt kohal olema, vaid saab teha interneti vahendusel kaugtööd.»

Prangli on imekaunis väikesaar, kus on puhas loodus – meri, liivarannad ja kaunid männimetsad. Peale põhikooli asuvad seal veel kauplus, postkontor, arstipunkt, rahvamaja, tuletõrjedepoo ja üks asfaldiga kaetud tee. Suviti toimub Pranglil palju kultuuriüritusi ja on avatud ka suverestoran. Laevaühendus mandriga on hea ja stabiilne.

Pakkumisest huvitujatel tuleks ühendust võtta Prangli saarevanemaga: terje@pranglipuukoda.ee või tel 56490553.