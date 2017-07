Kas siht on tõesti sinnapoole, et tööinimesel poleks enam kodu vajagi?

Šveitsi Ècali-nimelise kunstiülikooli tudengid töötasid välja Workaby Village´i, kus olemas kohad sotsialiseerumiseks, aiandusega tegelemiseks ja isegi magamiseks, vahendab TreeHugger.

Harjumuspärased kontorid on nagunii tasapisi kadumas - ka Eestisse tekib uuenduslikke töökeskkondi, kus inimestel näiteks pole oma kindlat lauda. Tööandjate soov on luua mängulisem töökeskkond, kus töö nagu polekski töö. Kuid skeptikud leiavad, et selle tulemusel kontor polegi enam kontor, inimesed ei näe enam vajadust töölt lahkuda ja lõpptulemus on see, et tööväline elu lakkab olemast, sest inimesed elavadki tööl ja tööle.

Muidugi ei ütle Ècali tudengid, et nende projekt oleks mõeldud selleks, et meelitada inimesi üha rohkem aega kontoris veetma. Sugugi mitte - nende soov on luua sisekujundus, mis muudaks tööl veedetud aja inimesele võimalikult meeldivaks. Kuid sealt on väike maa olukorrani, kus tööst saabki elu sisu.

Sotsialiseerumiskohad, mis Ècali tudengite arvates igas kontoris olla võiks, ongi mõeldud pärast tööaega kasutamiseks, seega venib kontoripäev kolleegidega suheldes niigi juba oluliselt pikemaks. Kardinatega ja suisa kapitaalsete vaheseintega eraldatud magamisnurgad julgustavad töölt üldse mitte lahkuma.

Kas töö ja eraelu segunemine on häving või pigem hoopis uus tore reaalsus, on hetkel veel pisut segane vaidlusalune küsimus. Milline on sinu seisukoht? Kas kontor peaks olema tehtud nii mugavaks, et inimesed ei tahagi sealt lahkuda, või peaks see olema siiski paik, mis mõeldud konkreetselt töö tegemiseks ja eraelu võiks ikka kontoriseinte vahelt välja jääda?

