5 suurt viga, mida kodu remontimisel sageli tehakse

Valisid kodutehnika viimasena välja

Isegi kui tead, et soovid näiteks mingis kindlas stiilis külmkappi, pliiti või nõudepesumasinat, ei tea sa enne nende ära ostmist kunagi kindlalt, kas need sinu kööki ka tegelikult sobivad. Nii mõningi kord on tulnud välja, et lõpuks külmkapp ei mahu läbi köögiukse või nõudepesumasina jaoks pole piisavalt ruumi.

Sa ei kasuta kruntvärvi

Kruntvärvi kasutamist ei tohiks iial unustada, isegi kui tegemist on lumivalgete seintega. Kruntvärv ei ole vaid eelmiste tumedate pindade katmiseks – hea krunt aitab ära hoida ka hallituse tekke ja värvi koorumise.

Ostsid liiga vähe põrandat

Uue põranda ostmisel tasub alati arvestada suurema pinnaga kui põrand tegelikult on. Kui lõikad kogemata mõne laua liiga lühikeseks või mõni plaat puruneb, ei pea sa kohe poodi uute järele ruttama. Tihti juhtub ka nii, et poes enam soovitud kaupa ei olegi.

Sa ei valinud keskkonnasõbralikke materjale

Tänapäeval tasub remondi tegemisel kasutada alati loodussõbralike materjale. Lisaks sellele, et kodu tuleb energiasäästlikum, tõuseb sedasi ka kinnisvara väärtus.

Sa ei mõõtnud asju korralikult ega mitu korda

Kuigi see võib tunduda iseenesestmõistetavana, juhtub tihti ikka nii, et inimesed mõõdavad remonti tehes kõike liiga vähe. Kas oled kindel, et mõõtsid vannitoas ära WC-poti ja vanni vahelise ala, kuhu nüüd kraanikaussi tahad paigutada? Kui sa asju mitu korda üle ei mõõda, võib see sulle lõpuks halvasti kätte maksta.