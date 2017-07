Kuus põhjust, miks su kodus nii palju tolmu on

Sul on palju sünteetilisest materjalist mööblit

«Sünteetilised materjalid tõmbavad tunduvalt rohkem tolmu ligi kui näiteks puit või kivi,» rääkis koristusspetsialist Kadi Dulude. Sellisel juhul tuleb koristades tolmuimejaga alati tõmmata ka üle diivani ja tugitoolide. «Aeg-ajalt peaks mööblit ka aurupesuriga puhastama,» lisas naine.

Hoiad oma aknad alati lahti

Värske õhk pole ainuke asi, mis akendest sinu tuppa tungib. Eriti, kui elad suuremas linnas, autotee või ehitusplatsi ääres.

Sina või sinu naaber on hiljuti remonti teinud

«Ehitustolmust on väga raske vabaneda, sest see hõljub päris kaua õhus ja langeb alles pika aja jooksul maha,» selgitas Dulude.

Su põrandatel on vaipkate

Vaibad koguvad endasse tolmu nii salakavalalt, et sa ei saa selle olemasolust esmalt arugi. «Vajad väga head tolmuimejat, et vaibas olevast tolmust vabaneda. Samuti tuleks tolmu imeda vähemalt korra nädalas,» rääkis Dulude. «Kaks korda aastas tuleks vaipa ka aurutada, et tolmulestad hävineksid.» Kui oled aga allergiline, peaksid suurematest vaipkatetest Dulude sõnul üldse loobuma.

Ventilatsioonifiltrid on räpased

Kui ventilatsioon töötab korralikult, püüab selle filter kõik tolmu ja mustuse kinni. Kui filter on aga must, ei ole ka sinu õhukvaliteet parim. Niisiis tasub filtreid aeg-ajalt puhastada.

Kasutad tolmuharja

Kuigi tolmuharja kasutamine võib tunduda töötavat, siis tegelikult pühib hari vaid tolmu õhku laiali. «Harja kasutamine on kasulik igapäevasel koristamisel, aga kui tahad tolmust ka tegelikult lahti saada, peaksid seda niiske lapiga pühkima,» selgitas Dulude.