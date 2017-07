Erik Orgu: kodus treenimine hoiab kokku nii aega kui raha

Kodus treenimisel on nii plussid kui miinused

Pikaaegsele spordiklubi kliendile võib kodus treenimine tunduda ebamugavana. Treenerite ja spetsialistide sõnul võib aga kodu olla trenni tegemiseks spordiklubist mõistlikumgi. «Jõusaali minek ja tulek võtab kokku vähemalt tunnikese,» rääkis personaaltreener ja toitumisnõustaja Erik Orgu, «niisiis on esimene pluss kindlasti aja kokkuhoid.»

Samuti kui on soov vähem raha kulutada, on mõistlik kodus treenida: «Suuremates jõusaalides maksab üks kuu sama palju, kui kummilindid ja treeningmatt,» selgitas Orgu. Peatreener Mirjam Lehismetsa sõnul on kodus treenimise juures kindlasti plussiks ka see, et kodu on avatud igal kellaajal ja seal pole treenimiseks vaja spetsiifilisi riideid ega jalanõusid.

Samas tõdeb Lehismets, et mõnel inimesel võib kodus treenides tekkida motivatsioonipuudus. Lisaks ei saa kodus enamasti konsulteerida ka treeneriga, kes harjutuste õige tehnika ette näitaks.

Kodus treenimiseks pole vaja kulukaid vahendeid

Orgu sõnul ei tasu kohe treeningvarustusse suurelt investeerida. «Mõnikord inimesed avastavad, et nad siiski pole kodus treenija tüüpi,» rääkis treener. «Olen käinud paljudes kodudes ja rääkinud inimestega, kes on kallist varustust ostnud ja nüüd seisab see neil niisama.»

Seetõttu soovitab treener muretseda esmalt koju näiteks kummilindid, kuna need võtavad vähe ruumi ega maksa palju. «Kui kummilintidega trenn sujub hästi, siis võiks soetada endale hantlid, jõusaalipingi ja rentida sobiv aeroobne trenažöör,» andis Orgu nõu.

Orguga nõustub ka trenažööride müügiga tegelev Krister Kaarlep, kelle sõnul piisab kodus treenimiseks tegelikult küllaltki vähesest invetarist. «Soodsamad lahendused saab luua hantlitest, kangidest, sangpommidest, lintidest, võimlemispallidest ja mattidest. Palju võimalusi pakuvad ka varbsein ja poksikott,» selgitas Kaarlep. Peatreener Mirjam Lehismets soovitab kindlasti aga muretseda koju ka hüppenöör, kuna see on üks odavamaid vahendeid, mida aeroobse võimekuse suurendamiseks kasutada.

Jõusaal kodus / www.flickr.com

Koduse jõusaali loomine

Kes tõesti spordiklubides käia ei soovi, kuid soovib trenni tegemiseks luua koju oma isikliku jõusaali, peaks silmas pidama mõnda punkti.

Ehitusfirma FIDELE juhatuse liikme Siim Mõistuse sõnul pole põranda ja seina valikul erinõudeid ja need saab eelkõige valida enda soovidest ja sisekujundusest lähtuvalt. Samas tuleks mehe sõnul arvestada, et treeningtsoonis avaldatakse põrandale rohkem mehhaanilist survet ning sinna oleks mõistlik paigaldada näiteks kummimatt. «Kummimati paigaldus aitab vähendada ka treeningvahendite kasutamisest edasikanduvaid võnkeid ja heli,» rääkis Mõistus.

Olulisel kohal on kindlasti ka ventilatsioon. «Treeningu käigus on hapniku tarbimine intensiivsem ja umbses ruumis ei ole hea trenni teha,» selgitas Mõistus.

Ehitusspetsialisti sõnul tuleks kindlasti arvestada ka koduse treeningvahendite kaaluga. «Kortermajad on üldjuhul projekteeritud selliselt, et ühe ruutmeetri peale ei tohiks kaalu lisada rohkem, kui 200 kg,» teadis mees. Kui sellest kinni pidada, siis peaks Mõistuse sõnul olema kõik korras.