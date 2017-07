Kas kodulaenu on mõistlik kindlustada?

Miks tuleks kodulaen kindlustada?

Summaliselt suurt ja pikaajalist finantskohustust nagu seda on kodulaen, tasub SEB kommunikatsioonijuhi Julia Piilmanni sõnul kindlustada eelkõige sellepärast, et kui laenuvõtjaga peaks midagi juhtuma (olgu selleks töökaotus või raske tervisekahjustus), siis ei jää laenukohustused panga ees perele lisamureks, kes niigi peavad rahaliselt keerulises olukorras igapäevaselt toime tulema.

Lisaks võib Swedbanki riski kindlustusega tegeleva Kadri Rummi sõnul ostetud kodu lisatagatiseks olla lähedaste inimeste, näiteks vanemate vara. Laenu võtja ja tasuja surma korral ei pruugi võetud laenukohustus olla jõukohane pärijatele ja seab lisapingeid ka lisatagatise omanikule. Pärimisprotsess on pikaajaline, kinnisvara müük võtab aega, kuid laenu tuleb tasuda igakuiselt. Alati ei pruugi ka laenuga ostetud vara müük laenusummat enam ära katta ja siis tuleb alles jäänud laenusumma katta pärijatel või lisatagatise omanikel.

Milliseid kindlustusi pakutakse?

Kui Swedbank on laenude kindlustused jaganud kahte suuremasse gruppi: laenukindlustus ja laenumaksekindlustus, siis SEB pakub kindlustuskaitseid enda vajadustest lähtuvalt: elukindlustus, raske tervisekahjustuse kindlustus, töövõime kaotuse kindlustus, töökaotuse kindlustus.

Swedbanki laenukindlustuse juhtumiks on surm ja puuduv töövõime nii haiguse kui ka õnnetuse tagajärjel. Laenumaksekindlustus katab aga kulud ka siis, kui sissetulek kaotatakse ajutiselt – näiteks on kindlustusvõtja kaotanud töö ja võtnud ennast töötuna arvele või viibib pikemal haiguslehel. SEB pakub põhimõtteliselt samu kindlustuskaitseid, kuid juhtumeid saab grupeerida ja täpsemalt välja valida ise.

Kas kindlustada tuleks kogu laenusumma?

Kliendil on võimalik valida, kui suurt osa laenust ta soovib kindlustada (kindlustusmäär). Rummi sõnul on mõistlik kindlustada kindlasti kogu laenusumma. Kuid kui näiteks laen on võetud kahepeale ja mõlemad laenuvõtjad käivad tööl, siis tasub läbi mõelda, mis on kummagi roll ja panus pere ühisesse eelarvesse ja võib vastavalt sellele laenu kindlustada osaliselt. Piilmann tõi näite: kaks inimest võtavad laenu. Ühe sissetulek pere eelarvest moodustab 60%, teise oma 40%. Kui otsustatakse kindlustada kogu laen, võiks kindlustusmäärad olla vastavalt 60% ja 40%.

Kui palju laenu kindlustamine maksab?

Piilmanni sõnul oleneb kindlustusmakse suurus laenumaksetest ja/või laenujäägist ning kindlustatu vanusest ja muidugi ka kindlustuskaitsete valikust.

Rummi sõnul on neil laenumaksekindlustus kolm protsenti laenu igakuisest kuumaksest; näiteks kui laenu igakuine kuumakse on 200€, on laenumaksekindlustuse makse 6€ kuus.

Piilmanni näide oli aga selline: laenuvõtja on 20-aastane, laenusumma on 60 000 eurot ja laenuvõtja soovib kindlustuskaitset 100% oma laenule. Laenu kuumakse on 269 eurot.

Sellisel juhul on kindlustusmakse kõikide kaitsete valimise puhul 24,78 eurot kuus. Kui valida elukindlustus kaitse, raske tervisekahjustuse kaitse ja töövõimekaotuse kaitse on kindlustuse kuumakse 12,35 eurot ning elukindlustuse ja raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse valikul maksab kindlustus 9,49 eurot kuus. Vaid elukindlustuse kaitse maksab 7,83 eurot kuus.