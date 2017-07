Fotod: see luksuslik konteinermaja pole sugugi tavapäraselt väike

Uhke ja modernne maja on disainitud Indoneesia arhitekti Budi Pradono poolt. Maja kõrgemaks tipuks on 2,2-meetrine kaubakonteiner, mis on maja külge paigutatud 60 kraadise nurga all. Konteiner loob kõrge lae luksuslikule magamistoale, kust avanevad ka suured aknad ja klaasist uksed imelise vaatega terrassile.

/ Fernando Gomulya / www.dezeen.com

Kaubakonteiner muretseti naabersaare sadamast ja sellel on siiani peal oranž kaubanduslogo. Konteiner on aga vaid üks osa suurest majast, mis on valmistatud vaid kohalikest materjalidest.

Näiteks on ülejäänud seinad valmistatud savist, mis on korjatud majast vaid 20 kilomeetri kauguselt. Paljud seinad on seest kaetud ka lähedalt korjatud bambusega.

Arhitekti sõnul saab uuest majast kindlasti praeguse asustamata piirkonna maamärk.