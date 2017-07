Need viis putukat on sinu aia jaoks eriti kasulikud

Mesilased

Kui kasvatad oma aias vilja, on mesilased sinu jaoks eriti olulised, vahendab The Spruce. Kõrvitsatel, puuviljadel, köögiviljadel ja taimedel läheb tolmlemiseks just nende putukate abi vaja. Kui mesilased sinu aias ringi ei sumiseks, peaksid taimi suure tõenäosusega käsitsi tolmeldama.

Kui tahad, et mesilasi sinu aeda juurde tuleks, istuta sinna õitsvaid ja nektaririkkad taimi.

Mesilane / www.flickr.com

Kiilassilmlased

Nii täiskasvanud kiilassilmlased kui nende vastsed toituvad lehetäidest, kilptäilistest ja teistest kahjuritest. Kiilassilmlaste aeda meelitamiseks istuta sinna kilbirohtu, neiusilmi või harilikku kosmost.

Kiilassilmlane / www.flickr.com

Jooksiklased

Kui esimese asjana tahaksid seda suurt putukat lömastada, siis tegelikult seda teha ei tasu. Kuna päeval on need putukad enamasti ennast sügavale mulla sisse kaevanud, tulevad nad öösiti maapinnale ja hoiavad öösel tegutsevad kahjurid kontrolli all. Jooksiklased hävitavad lehetäisid, hiilamardikaid, vaarikamardikaid ja muid tüütuid kahjureid.

Kui soovid oma aeda rohkem jooksiklasi, kasuta oma aias multši ja istuta sinna püsikuid.

Jooksiklane / www.flickr.com

Pehmekoorlased

Ehmes-pehmekoor on röövtoiduline mardikas, kes võib vahel toituda ka kasulikest putukatest. Sellest hoolimata on ta aias väga kasulik, kuna hävitab suurel hulgal lehetäisid ja erinevaid röövikuid.

Pehmekoorlane / www.flickr.com

Lepatriinulased

Kuigi ka täiskasvanud lepatriinud söövad üpris palju lehetäisid ja kahjureid, teevad suurema töö ära nende vastsed. Kuigi esmapilgul võivad nad tunduda suhteliselt jubedad, saab nende abil kahjuritest päris kiiresti lahti.

Lepatriinulisi tõmbab ligi sarikaliste taimede perekond: till, köömen, porgand, seller.