Mida kahetsetakse pärast uue kodu ostmist kõige rohkem?

Kinnisvarale pühendatud portaal Trulia viis läbi uuringu 2264 täiskasvanu seas, vahendab Domino. Neist 44 protsenti väitis, et neil on pärast kodu välja valimist tekkinud nii mõnigi kahetsus. Võrreldes 2012. aasta uuringuga on see tulemus kahe protsendi võrra langenud, kuid sellegipoolest on osakaal üpris suur.

Kõige rohkem kahetsevad oma valikut korterit üürivad inimesed. Nimelt soovib neist 41 protsenti, et nad oleks kodu endale juba varasemalt ostnud ja ei peaks enam üürikorteris elama. Teine suurim kahetsus on koduomanikel, kes soovivad, et nad oleks ostnud endale suurema korteri või maja. Seda kahetses 33 protsenti koduomanikest.

Samuti selgus küsitluse käigus, et nooremad vastajad tunnevad ennast oma kodude suhtes halvemini kui vanemad. Nimelt on noorema põlvkonna (kuni 35-aastased) esindajatel kodu ostmise juures kahetsusi lausa 71 protsendil vastanutest. Üle 65-aastaste puhul kahetsevad oma kodu valikut vaid 28 protsenti vastanutest.

Vastajad vanuses 18-34 soovivad aga, et neil oleks enne kodu ostmist olnud paremad rahalised võimalused. Suurema sissetulekuga inimestel on oma valitud kodudega kõige rohkem rahul. Kõige rohkem vigu kodu valiku puhul on aga enda arvates teinud need, kellel on suur pere ja mitu last.