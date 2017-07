Populaarses telesaates korda tehtud maja tabas ränk õnnetus

Ameerika Ühendriikides ja nüüd juba eestlastegi seas üsna populaarses telesaates «Fixer Upper» kaks aastat tagasi täielikult renoveeritud maja näeb üsna õnnetu välja: eesaiast läbi välisseina kabinetti ja sealt edasi maja keskele paiskunud sõiduauto tekitas väga suuri kahjustusi, vahendab Today Home.

/ www.today.com

Napilt pääsesid maja omanikud, Ken ja Kelly Downes, kes sel pühapäevahommiku varajasel tunnil kabineti kõrval asuvas magamistoas rahulikku und magasid. Paar on juhtunust šokeeritud ja seda, mis majast täpselt edasi saab, nad hetkel ei teagi. Arvestades, et auto peatus alles pärast maja kandeseina vastu põrutamist, on suur tõenäosus, et hoone on varisemisohtlik.

Majja kihutanud auto juht oli ilmselt joobes. Keni ja Kelly sõnul pole see paraku ainus omataoline intsident, mis piirkonnas viimasel ajal juhtunud. «Siin ei ole enam turvaline elada,» ütleb Kelly.

