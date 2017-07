Fotod: viis eriti stiilset Tallinna stuudiokorterit

Stiilne stuudiokorter Tallinna südames

See omapäraselt disainitud ja rohkete kunstiteostega korter asub F.R.Kreutzwaldi tänaval. Korter on väga kõrgete lagedega ja planeeritud läbi kahe tasapinna. Esimesel tasapinnal paiknevad esik, köök-elutuba ja tualettruum. Kõrgemal avatud tasapinnal on magamisase.

Armas korter sadama läheduses

Sadama vahetus läheduses paiknev korralik ühetoaline korter paistab silma oma seinasuuruse akna poolest - see muudab pisikese kööktoa tunduvalt avaramaks ja valgusküllasemaks. Lisaks on veel korteril oma rõdu.

Omapärane stuudiokorter Kadriorus

See avar korter ei asu mitte tavapärases paneelmajas, vaid ajaloolises suure aiaga majas. Korter asub maja keskel ja on ümbritsetud kolme naabriga. Lisaks kuulub selle juurde omapärane ja valgusküllane veranda.

Hubane stuudiokorter Kalamajas

Huvitav Kalamaja korter on rajatud muinsuskaitsemälestisse ja korralikult renoveeritud. Korter koosneb vannitoast ja lahtise köögiga elutoast, kuhu on ehitatud kõrgem voodiase. Korteris on kõrged laed ja ka suur klaasuksega kamin

Trendikas ja valgusküllane stuudiokorter Kristiines

Peensusteni läbimõeldud stuudiokorter on eriti valgusküllane. Korteris on muudetud planeeringut ja seetõttu tundub see eriti avar. Kodu on möbleeritud sisekujundaja poolt ja sisustatud eritellimusel valminud köögimööbli ja garderoobikapiga.