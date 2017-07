Fotod: üks tõeliselt omapärane ja värve täis kodu

Jana, tema abikaasa ja nende kaks poega kolisid sellesse kaunissse majja kaks aastat tagasi. Kuna remondiga ei pidanud pere vaeva nägema, said nad oma kodu kohe sisustama hakata.

/ Eve Wilson / thedesignfiles.net

Sisekujundus on inspireeritud Jana huvist tekstiili ja antiikse mööbli vastu. «Ma olen sõltuvuses värvidest ja mustritest. Lisaks meeldib mulle kogu aeg asju ümber tõsta,» rääkis Jana. Näiteks on Jana ise valmistanud kõik kodus olevad padjapüürid, mida saab pahupidi pöörata, et vajadusel kodule uus välimus anda.

Jana naudib ka vanade mööbliesemete restaureerimist. Näiteks on nii mõnigi tema kodus olev mööbliese (nt kogu söögitoas olev mööbel) leitud tee kõrvalt ja ise korda tehtud. Kodu seintel olevad maalid on hoopiski Jana ema loodud.

«Tahan, et minu kodu oleks selline, nagu ma lapsepõlves unistasin - täidetud erinevas stiilis mööbli ja reisidelt toodud sisustuselementidega,» rääkis naine.