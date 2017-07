Millistes kodudes elavad inimesed kahekümne aasta pärast?

Disaini, ehituse ja moodulmajadega tegeleva Austraalia ettevõtte Happy Hausi tegevdirektor Lachlan Grant usub, et 2037. aastal on kodud tunduvalt väiksemad kui praegu. «Kodudes on olemas vaid see, mida inimesed ka tegelikult kasutavad ja vajavad,» arvas Grant.

«Hetkel on enamik maju liiga suured ja sellel on tagajärjed. Suured majad pole mitte ainult kulukad, vaid mõjuvad ka loodusele ja keskkonnale negatiivselt,» rääkis mees kinnisvaraportaalile Domain.

Granti sõnul soovib üha rohkem inimesi seda, et kodu oleks võimalikult energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. «Inimesed tahavad üha rohkem päikesepaneele ja rohelisemaid ventilatsiooni- ja küttesüsteeme,» selgitas Grant. «See on aga ainult positiivne nähtus.»

Üha rohkematel majadel saab olema elektrit koguv energiajaam, mistõttu võib akude jaoks vaja minna eraldi väikest tuba või juurdeehitust.

Päikesepaneelid katusel / www.flickr.com

Tegevdirektori arvates võiks disainerid välja mõelda rohkem huvitavaid viise, kuidas ruumid oleksid võimalikult multifunktsionaalsed. «Näiteks autodele mõeldud katusealust võiks saada kasutada ka terrassi või puhkealana. Või siis peaks majad olema alguses võimalikult väikesed, kuid vajadusel võiks saada sinna kergesti tube juurde ehitada.»

Materjal, millest majad tulevikus ehitatud on, keerleb selle ümber, mis sellel ajal võimalikult energiasäästlik ja jätkusuutlik on. Näiteks hetkel on Granti sõnul üheks parimaks materjaliks ristkihtliimpuit (CLT), mida valmistatakse täispuidust saematerjalist.

«Kindlasti juhtub ka see, et kruntide hinnad muutuvad nii kõrgeks, et majad peavad muutuma üha väiksemaks,» rääkis Grant. Seetõttu koguvad tulevikus populaarsust mitmepereelamud, kuid need ei pruugi ilmtingimata just suured kortermajad olla.

«Kindlasti jäävad aga alles eri suuruses hooned – nii ühele inimesele kui ka suurtele peredele mõeldud korterid ja majad,» usub Grant. «Nii et peame kindlasti jätkama eri suuruses kodude tootmisega ka tulevikus.»

Grant usub, et paarikümne aasta jooksul soovitakse üha rohkem selliseid maju, mis tehases juba eelnevalt valmis ehitatakse. «Energiatõhusus on alati eesmärk ja selle juures mängib suurt rolli ka maja materjalide valik ja ehitamisviis.»