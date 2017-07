Geniaalne idee sääse- ja parmuhammustustest pääsemiseks

Nimelt tuleb kanda triibulisi riideid. See võib kõlada kummaliselt, aga California-Davise ülikooli teadlased tegid juba 2014. aastal kindlaks, et just hammustavate putukate peletamiseks on nii mõnelgi loomal triibud, vahendab GreenerIdeal.

Siiani arvati, et triipude eesmärk on pakkuda loomale võimalust looduses kiskjate eest peituda, kuid tolle uuringu põhjal on alust oletada, et lisaks sellele aitavad triibud ka putukaid eemal hoida.

Sääskedele ja parmudele mõjuvat ligitõmbavalt tume värv, kuid musta-valge triibuline muster tekitavat neis segadust, sest must ja valge peegeldavad valgust erinevalt. Seetõttu hoiavad hammustajad-putukad loomast suurema tõenäosusega eemale.

Nii et triibulised särgid-kleidid-seelikud selga ja sääsed eemale!