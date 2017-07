Segamini riidekapi saab korda vaid viie lihtsa sammuga

Esimene samm: valmistu

Alusta sellega, et eemalda kapist absoluutselt kõik asjad. Kuniks kappi koristad, saad neid hoida kas laual, voodis või põrandal.

Säti valmis kaks kotti: üks riietele, mille sa tahad ära anda ja teine riietele, mis sobivad vaid kaltsuks või ära viskamiseks. Ühe karbi võiks võtta ka asjadele, mis kogemata sinu kätte unustatud ja tegelikult sulle ei kuulu.

Tõmba kapp tolmuimeja ja märja lapiga üle. Nii saad alustada täiesti puhtalt lehelt.

Teine samm: sorteeri ja organiseeri

Kui kapp on täiesti tühjaks saanud, on aeg riided sorteerida. Selleks tekita sarnasetele esemetele eraldi hunnikud: näiteks pane ühte hunnikusse kõik trenniriided, teise T-särgid ja nii edasi. Sedasi näed sa kohe, kui sul on midagi mitu tükki või liiga palju. Ilmselt ei lähe sul vaja kolme samasugust musta värvi jakki?

Kolmas samm: otsusta

Vaata üle kogu kapi sisu ja proovi alles jätta vaid asjad, mida sa tegelikult kannad, vajad ja armastad. See on kõige olulisem samm kogu kapi koristamise juures. Kui jääd hätta, küsi endalt neid küsimusi:

Kas see riietusese on minu stiil?

Kas ma ostaksin selle rõiva täishinnaga ka praegu?

Kas see mõjutaks mu igapäevast elu, kui mul seda riietuseset ei oleks?

Kas see riietusese on piisavalt väärt, et kapis ruumi võtta?

Neljas samm: hoiusta

Nüüd kui oled kõik riided üle vaadanud, tead täpselt, mis asjad kappi tagasi pead paigutama. Selleks, et riidekapp kauem organiseerituna püsiks, tasub investeerida mõnda asja:

Ühesugused riidepuud: kui riidepuud on kõik samasugused, võtavad need tunduvalt vähem ruumi. Lisaks näeb kapp tunduvalt korralikum välja.

Sildistatud karbid ja korvid aksessuaaride/mütside hoiustamiseks.

Viies samm: paiguta riided tagasi

Enne, kui kõik riided tagasi kappi paned, mõtle selle peale, kui tihti sa iga asja kasutad. Esemed, mida sa iga päev kasutad, peaksid olema eespool ja kergesti ligipääsetavad. Teise aastaaja või vähem kasutatavad esemed paiguta aga kõrgemale või kapi põhja.

Kinnaste, sallide ja aksessuaaride hoiustamiseks kasuta samasuguseid korvikesi või karpe. Sedasi näeb kapp soliidsem välja.

Käekotid, seljakotid ja vihmavarjud võiks riputada nagide külge, et need vähem ruumi võtaksid.

Allikas: Apartment Therapy