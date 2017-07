Galerii: Soome elamumessil näeb väga põnevaid lahendusi

Piirkonna kavandamisel on kauni paiga maastiku eripäraga arvestades asukaile loodud vaimustavad võimalused vaba aja veetmiseks ja sportimiseks. Igalt krundilt avanevad hunnitud vaated Saimaa järvele, mille kaldal on rabakonnade kaitseks säilitatud rannataimestik ja lendoravaile mõeldes on alles jäetud palju suuri puid. Nende alla haljasaladele ja ka ehitustööde tõttu kannatada saanud majade ümbrusse on nüüd rajatud mustikamuru. See idee väärib järgimist!

Tänavune elamumess kätkeb endas hulgaliselt põnevaid võtteid nii algajale rohenäpule kui ka kogenud aiandushuvilisele. Antakse ideid, kuidas kasvatada köögivilja, ürte, ilutaimi ja lilli. Nagu ikka, on messikodud maitsekalt kujundatud ja annavad parasjagu oma kodu kujundamisega tegelejaile hulgaliselt inspiratsiooni.

Selle messi ja ka Soomes ehituskunsti pärliks on ennenägematu arhitektuuriga puiteramu «Wave». Hoone projekteerinud Seppo Mäntylä sai lainelise kujuga villa kavandamiseks inspiratsiooni autode ja paatide lennukast disainist. Seda peab oma silmaga nägema!

Soome elamumess Mikkelis kestab 13. augustini. Messile ei pääse oma autoga, Mikkeli kesklinnast pääseb sinna tasuta eribussiga või mööda Saimaa veeteed laevaga.

Külastajaile on väravad avatud iga päev kell 10–18 ning 20. 27. ja 3. augustil kell 10–22. Täiskasvanu pilet maksab 25 eurot, perepilet 50 eurot. Kuni seitsmeaastastele on pääse tasuta.