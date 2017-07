Kas vinge sisustus aitab kinnisvara väärtust tõsta?

Vastab Arco Vara nooremmaakler Liis Reisner:

Parendused siseruumides

Asukoha ja ehitise olukorra kõrval on hinna määramisel kõige tähtsam kinnisvaraobjekti seisukord. Siseruumide seisukorra parandamine on ka kõige kiirem ja soodsam viis kinnisvara hinna tõstmiseks. Professionaalse kinnisvarahindaja sõnul ongi just väike iluremont kõige parem viis saada enda kinnisvara eest parimat võimalikku hinda. Seinte värvimine, laminaatparketi või kraanide vahetus ei ole väga ajakulukad tööd ja asjatundja käe alla võtavad vaid paar päeva.

Korteri müüja ei soovi aga püüda mitte kinnisvara hindajate tähelepanu, vaid siiski reaalse ostja. Ja kodu ostmise juures mängib alati rolli ka emotsioon. See esimene emotsioon, mis sunniks esialgu üldse kuulutust avama. Kui ei ole seda esimest sammu, siis ei järgne sellele ka teist sammu - telefoni haaramist või kirja teel ühenduse võtmist.

Just selleks, et tekitada reaktsioon ja huvi, on väiksed täiendused ja parendused müüjate poolt väga teretulnud. Mida rohkem on huvi, seda suurem on ju ka võimalus, et kinnisvarani jõuab just see inimene, kes näeb seda enda uue koduna. Rohkem huvilisi, rohkem vaatajaid, rohkem pakkumisi, suurem võimalus saada parimat võimalikku hinda!

Loomulikult ei saa tekkida kinnisvara müügihinna ja hindaja hinnangu vahel väga suuri kääre. Juhul, kui ostja soovib saada rahastust pangast, siis võib see sellisel juhul olla raskendatud.

Kuid ka hindaja on emotsioonidega inimene ja meeldiv, stiilne ja puhta tundega kinnisvara paistab ka tema silmis paratamatult suurema väärtusega.

Parendused rõdul

Fakt - rõdu suurus ega sisustus hindamise juures rolli ei mängi. Oluline on lihtsalt, kas rõdu on olemas või mitte.

See on taas ratsioonaalne pool, mille järgi tegelikult sisustusel ja esteetilisel välimusel ei tohiks olla mingit mõju kinnisvara hinnale. Nagu ka eelmises punktis mainitud sai - kodu ostmine on siiski ka emotsionaalne kogemus.

Otsitakse kodu, mis tekitab kodutunnet ja paneb ostja ennast seal elamas ette kujutama.

Kui minna vaatama kahte korterit sarnases hinnaklassis, sarnase planeeringuga, ühe rõdu on lagunenud betoonpõrandaga kõle paik ja teine mõnus puitpõrandaga ja rohelust täis - kumma korteri Sina valiksid? Kas korteri, mille rõdul kannatab vaid suitsetamas käia või korteri, mille rõdul näed end hommikukohvi joomas ja õhtul raamatut lugemas?

See omakorda viib ühe variandi suurema nõudluseni ja see omakorda kõrgema müügihinnani.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et korteri siseruumide parendused ja stiilne kujundus siiski mõjutavad ka kinnisvara reaalset hinda nii ostjate kui ka hindajate silmis, aga rõdu kutsuv välimus on pigem emotsionaalseks plussiks ja tänu sellele muudab kinnisvara väärtuslikumaks.